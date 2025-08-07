Substitutos e substitutas

A sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Tomar, para balanço do estado do concelho, foi marcada para 31 de Julho pelas 20h30. As alterações nas presenças daqueles que têm assento na assembleia foram mais que muitas. Cerca de uma dezena dos deputados efectivos da assembleia teve que ser substituída e em alguns casos houve substituição de substitutos. As razões parecem óbvias: ao mesmo tempo decorria a final da Supertaça de futebol, véspera de começo de férias para muitos e, a acreditar no que diz Quim Barreiros, 31 de Julho é o melhor dia para casar. Mais insólito ainda foram os muitos minutos gastos no início da sessão para anunciar as várias substituições, tendo mesmo existido um deputado que tomou posse pela primeira vez, praticamente em fim de mandato. Esse deputado é a confirmação do ditado que garante que quem espera sempre alcança. E mais vale tarde do que nunca….