07/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 07-08-2025 18:00

Um remate em cheio

- Foto JF Vila Franca de Xira
A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, liderada por Ricardo Carvalho, concluiu em Julho a obra de melhoramento de uma pérgola no bairro do Bom Retiro, que veio finalmente dar sombra aos bancos ali existentes. Isto, por coincidência, poucas semanas antes de uma onda de calor se ter abatido sobre o país. O autarca revelou um sentido de oportunidade digno dos melhores pontas de lança, ainda para mais numa altura em que, para além da temperatura do ar, o campeonato das autárquicas também começa a aquecer....

