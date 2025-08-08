uma parceria com o Jornal Expresso
08/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 08-08-2025 07:00

Atenção à gatunagem nas estações de serviço

As notícias em Portugal hoje são os fogos, o excesso de calor e a falta de médicos nos serviços de urgência dos hospitais. É sempre a mesma cantiga o ano todo. Só muda quando os governantes, incluindo os que secretariam o Estado, metem dinheiro ao bolso ou a viola no saco. O país não existe que não seja no meio de uma desgraça. Nem a acção da gatunagem nas estações de serviço, que servem refeições e bebidas ao preço dos resorts nas Maldivas, consegue ser notícia de jornal quanto mais de televisão. O Cavaleiro Andante acabou de ser roubado à luz do dia numa estação de serviço perto de Coimbra. Há gente que se organiza em bandos e vai para as estações de serviço imitar os antigos salteadores de carruagens à falta de engenho para imitarem o famoso Alves dos Reis. O problema é que dão cabo da vida a pobres desgraçados que pagam à Brisa a peso de ouro para fazerem estrada, pagam bebidas e refeições ao preço do ouro fino, e depois ainda ficam sem a carteira quando não é o caso da bolsa que vai na mala. E não há ao menos um orçamento, pequeno que seja, para pagar a um vigilante que ponha os gatunos das estações de serviço a milhas dos estafados e confiantes automobilistas que confiam no território que pisam e que devia ser protegido por câmaras de vigilância?.

