08/08/2025

Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 08-08-2025 18:00

Mocadas de Rio Maior

- FOTO – Facebook João Teixeira Leite
O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias (PSD), juntou-se à campanha eleitoral da coligação PSD/CDS no concelho de Santarém.

O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias (PSD), juntou-se à campanha eleitoral da coligação PSD/CDS no concelho de Santarém, tendo marcado presença e discursado na apresentação do cabeça de lista da AD à Junta de Freguesia de Arneiro das Milhariças, Gonçalo Amoro. E o autarca da terra da moca não poupou nas ‘castanhadas’ à candidatura socialista à Câmara de Santarém, liderada por Pedro Ribeiro, ainda presidente da Câmara de Almeirim e da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.
“Santarém não precisa de um capataz”; “Santarém não precisa de ninguém de chicote que venha mandar nas pessoas”; “Santarém não precisa de ninguém que venha de peito feito, fanfarrão, desrespeitando todos aqueles que construíram a história de Santarém”, disse Santana Dias alto e em bom som, no seu curto e grosso discurso, num dia de calor abrasador que deve ter deixado algumas orelhas a arder....

