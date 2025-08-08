Obras a conta-gotas

Várias técnicas da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Vila Franca de Xira estão descontentes com as instalações temporárias em que estão a trabalhar e lamentam que as obras em curso no antigo edifício, sede da comissão, pareçam andar a conta-gotas. Já lá diz o ditado que não há mal que sempre dure. E se o mal não mata, mói que se farta....