08/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 08-08-2025 10:00

Obras a conta-gotas

- foto DR
Várias técnicas da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Vila Franca de Xira estão descontentes com as instalações temporárias.

Várias técnicas da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Vila Franca de Xira estão descontentes com as instalações temporárias em que estão a trabalhar e lamentam que as obras em curso no antigo edifício, sede da comissão, pareçam andar a conta-gotas. Já lá diz o ditado que não há mal que sempre dure. E se o mal não mata, mói que se farta....

