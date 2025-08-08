Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 08-08-2025 10:00
Obras a conta-gotas
- foto DR
Várias técnicas da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Vila Franca de Xira estão descontentes com as instalações temporárias.
Várias técnicas da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Vila Franca de Xira estão descontentes com as instalações temporárias em que estão a trabalhar e lamentam que as obras em curso no antigo edifício, sede da comissão, pareçam andar a conta-gotas. Já lá diz o ditado que não há mal que sempre dure. E se o mal não mata, mói que se farta....
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1728
06-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1728
06-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1728
06-08-2025
Capa Vale Tejo
06-08-2025
Caderno de Economia
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Ensino
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino