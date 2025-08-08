Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 08-08-2025 21:00
Quem será o pai da criança?
- foto DR
O Núcleo Concelhio do Partido Chega de Azambuja veio repudiar publicamente a vandalização de um cartaz de propaganda eleitoral do Partido Socialista em Aveiras de Cima.
O Núcleo Concelhio do Partido Chega de Azambuja veio repudiar publicamente a vandalização de um cartaz de propaganda eleitoral do Partido Socialista em Aveiras de Cima. Os rabiscos e palavras no cartaz, pelas primeiras impressões, terão sido feitos por apoiantes do próprio Chega. Algo que este partido classifica como “estranho”, pois escrevendo Chega em cartazes alheios estaria a revelar-se a origem da obra, digamos assim. Esta reflexão não é desprovida de sentido e, para já, não havendo conhecimento do autor, a única conclusão a que o Cavaleiro Andante consegue chegar é que o cartaz necessita de dar lugar a outro mais asseadinho....
