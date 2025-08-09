uma parceria com o Jornal Expresso
09/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 09-08-2025 10:00

Fernando Paulo, o pedreiro

- foto O MIRANTE
Com as eleições à porta a troca de galhardetes entre autarcas começa a acentuar-se, como aconteceu na última Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira.

Com as eleições à porta a troca de galhardetes entre autarcas começa a acentuar-se, como aconteceu na última Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira. As bancadas da oposição acusaram várias vezes o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira (PS), de eleitoralismo e expressaram a sua opinião, cada um no seu estilo. O edil acabou mesmo por dizer que não ia fazer inaugurações até às eleições, mas, Diogo Monteiro, do Chega, atirou: “não faz inaugurações em Outubro, mas tem jeito para pedreiro porque já foi meter a primeira pedra à Worten”, disse, numa alusão à inauguração recente da plataforma da empresa em Castanheira do Ribatejo. Até pode não haver fita para cortar, mas pedras para lançar… parece que não faltam.

