09/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 09-08-2025 07:00

Um último arranjinho

- foto O MIRANTE
Arruda dos Vinhos iniciou as celebrações dos 500 anos das festas de Nossa Senhora da Salvação com a recriação de uma ceia medieval, que contou com a presença de uma centena de pessoas.

Arruda dos Vinhos iniciou as celebrações dos 500 anos das festas de Nossa Senhora da Salvação com a recriação de uma ceia medieval, que contou com a presença de uma centena de pessoas. Quem não faltou foi Catarina Gaspar, presidente da assembleia municipal, bem como o presidente da câmara, Carlos Alves. Momentos antes da ceia, o Cavaleiro Andante apanhou Catarina Gaspar a dar um retoque final ao traje de Carlos Alves, provando ser uma mulher que se desenrasca no corte e costura, seja em que século for! Só faltou como banda sonora o refrão imortalizado na voz de Beatriz Costa: “Ai chega, chega, chega, chega, ó minha agulha/Afasta, afasta, afasta, afasta o meu dedal”....

