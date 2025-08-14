Ganhar calo no rabo!

O mau estado de alguns bancos de jardim em Alverca está a gerar queixas entre muitos moradores que lamentam, nestes dias de elevado calor, não terem um espaço onde se podem sentar em condições à sombra. Especialmente nos bairros longe do centro da cidade. É o caso deste banco que já viu melhores dias. Felizmente ainda sobra uma pobre ripa fininha para acomodar o rabo. É que assim sempre é melhor do que sentar no chão....