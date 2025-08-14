Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 14-08-2025 18:00
Ganhar calo no rabo!
- foto DR
O mau estado de alguns bancos de jardim em Alverca está a gerar queixas entre muitos moradores.
O mau estado de alguns bancos de jardim em Alverca está a gerar queixas entre muitos moradores que lamentam, nestes dias de elevado calor, não terem um espaço onde se podem sentar em condições à sombra. Especialmente nos bairros longe do centro da cidade. É o caso deste banco que já viu melhores dias. Felizmente ainda sobra uma pobre ripa fininha para acomodar o rabo. É que assim sempre é melhor do que sentar no chão....
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1729
13-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1729
13-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1729
13-08-2025
Capa Vale Tejo
13-08-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Ensino
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino