14/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 14-08-2025 18:00

Ganhar calo no rabo!

- foto DR
O mau estado de alguns bancos de jardim em Alverca está a gerar queixas entre muitos moradores.

O mau estado de alguns bancos de jardim em Alverca está a gerar queixas entre muitos moradores que lamentam, nestes dias de elevado calor, não terem um espaço onde se podem sentar em condições à sombra. Especialmente nos bairros longe do centro da cidade. É o caso deste banco que já viu melhores dias. Felizmente ainda sobra uma pobre ripa fininha para acomodar o rabo. É que assim sempre é melhor do que sentar no chão....

