Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 14-08-2025 10:00
Resolver os problemas de calor com…ventoinhas
- foto O MIRANTE
Não há nada como recorrer às sempre uteis ventoinhas para lidar com o bafo que se faz sentir durante o Verão.
Não há nada como recorrer às sempre uteis ventoinhas para lidar com o bafo que se faz sentir durante o Verão. Mesmo que estejamos a falar de um Salão Nobre onde decorrem as reuniões de Câmara e de Assembleia Municipal de Tomar. A nobreza não se vê pela riqueza ostentada, mas sim pela forma como se resolvem os problemas sem ferir susceptibilidades. Mas ainda assim, fica a pergunta: com tantos orçamentos e projectos anuais, não há por aí uma alínea reservada para instalar um ar condicionado e assim evitar que os autarcas estejam sempre com pressa para ir arejar as ideias? .
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1729
13-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1729
13-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1729
13-08-2025
Capa Vale Tejo
13-08-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Ensino
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino