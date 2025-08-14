Resolver os problemas de calor com…ventoinhas

Não há nada como recorrer às sempre uteis ventoinhas para lidar com o bafo que se faz sentir durante o Verão. Mesmo que estejamos a falar de um Salão Nobre onde decorrem as reuniões de Câmara e de Assembleia Municipal de Tomar. A nobreza não se vê pela riqueza ostentada, mas sim pela forma como se resolvem os problemas sem ferir susceptibilidades. Mas ainda assim, fica a pergunta: com tantos orçamentos e projectos anuais, não há por aí uma alínea reservada para instalar um ar condicionado e assim evitar que os autarcas estejam sempre com pressa para ir arejar as ideias? .