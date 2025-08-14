uma parceria com o Jornal Expresso
14/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 14-08-2025 10:00

Resolver os problemas de calor com…ventoinhas

Resolver os problemas de calor com…ventoinhas
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Não há nada como recorrer às sempre uteis ventoinhas para lidar com o bafo que se faz sentir durante o Verão.

Não há nada como recorrer às sempre uteis ventoinhas para lidar com o bafo que se faz sentir durante o Verão. Mesmo que estejamos a falar de um Salão Nobre onde decorrem as reuniões de Câmara e de Assembleia Municipal de Tomar. A nobreza não se vê pela riqueza ostentada, mas sim pela forma como se resolvem os problemas sem ferir susceptibilidades. Mas ainda assim, fica a pergunta: com tantos orçamentos e projectos anuais, não há por aí uma alínea reservada para instalar um ar condicionado e assim evitar que os autarcas estejam sempre com pressa para ir arejar as ideias? .

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Vale Tejo
    13-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino