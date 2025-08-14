Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 14-08-2025 21:00
Ribatexas nas terras do torricado
Em Vale do Paraíso, lugar aparentemente pacato no concelho de Azambuja, a casa do candidato do PSD àquela freguesia, Vítor Firmino, foi atingida por vários tiros durante a madrugada. Conta-se por lá que o tiroteio era para calar o cão naquela madrugada, mas ainda não há suspeitos identificados, embora toda a gente saiba quem foi o autor. Pelo sim pelo não, Vítor Firmino já se livrou do seu fiel companheiro... vamos agora ver se até às eleições os cães ladram e a caravana do PSD passa... ilesa.
