Um autarca fora da zona de conforto

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, não tem tido descanso durante esta campanha eleitoral. Se recentemente foi bastante criticado por marcar presença numa corrida de toiros, quando o autarca sempre se mostrou contra a festa brava, também decidiu conhecer um novo grupo de desportos radicais que se implementou recentemente no concelho. Embora não seja conhecido pelo seu espírito aventureiro, a verdade é que Hugo Cristóvão não se tem feito rogado e aponta a tudo o que mexe. Será que num próximo episódio o vamos ver a andar de canoa no rio Nabão para sensibilizar contra os crimes ambientais que lá têm ocorrido?.