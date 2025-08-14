uma parceria com o Jornal Expresso
14/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 14-08-2025 07:00

Um autarca fora da zona de conforto

Um autarca fora da zona de conforto
- foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, não tem tido descanso durante esta campanha eleitoral.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, não tem tido descanso durante esta campanha eleitoral. Se recentemente foi bastante criticado por marcar presença numa corrida de toiros, quando o autarca sempre se mostrou contra a festa brava, também decidiu conhecer um novo grupo de desportos radicais que se implementou recentemente no concelho. Embora não seja conhecido pelo seu espírito aventureiro, a verdade é que Hugo Cristóvão não se tem feito rogado e aponta a tudo o que mexe. Será que num próximo episódio o vamos ver a andar de canoa no rio Nabão para sensibilizar contra os crimes ambientais que lá têm ocorrido?.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Vale Tejo
    13-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino