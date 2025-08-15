Chamar os “bois” pelos nomes

Na última reunião camarária do Entroncamento, o ambiente ficou tenso, mas não por causa de obras ou orçamentos, ou de outros temas fracturantes do concelho. O verniz estalou, imagine-se, por causa de sobrenomes. O vereador Rui Madeira Claudino indignou-se por ser tratado pela presidente Ilda Joaquim ora por Rui Madeira, ora por Rui Claudino, exigindo à mesma que usasse apenas o nome pelo qual é mais conhecido: Rui Madeira. Chocada com a indignação a presidente respondeu com uma autêntica aula sobre nomes de baptismo e sobrenomes. Está visto que no Entroncamento há tempo de sobra para discutir coisas que não interessam nem ao menino Jesus.