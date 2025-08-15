Haja proteína!

A Câmara de Vila Franca de Xira emitiu um comunicado na última semana dando nota da visita do presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, a uma empresa de produção de barras energéticas.

A Câmara de Vila Franca de Xira emitiu um comunicado na última semana dando nota da visita do presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, a uma empresa de produção de barras energéticas e suplementos proteicos da Póvoa de Santa Iria. O Cavaleiro Andante saúda a visita. Afinal de contas, as autárquicas estão já a espreitar no horizonte e todos os suplementos energéticos são preciosos para dar energia para a corrida....