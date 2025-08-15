uma parceria com o Jornal Expresso
15/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 15-08-2025 10:00

Os sonhos de menino…

Os sonhos de menino…
- Foto Facebook Bruno Nepomuceno
Há sonhos que resistem ao tempo, às mudanças e… aos partidos. Em Benavente, Bruno Nepomuceno continua a alimentar o seu sonho de ser presidente da junta de freguesia, mesmo que isso implique alterar mais uma vez a bandeira que representa. Após a tentativa à junta pelo PSD em 2017 e a eleição como independente à Assembleia Municipal de Benavente em 2021, o publicitário surge como aposta do Chega para conquistar o que tanto ambiciona. Vamos ver se é desta ou se daqui a quatro anos vai mudar de cores novamente.

