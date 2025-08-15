uma parceria com o Jornal Expresso
15/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 15-08-2025 18:00

Tanto lixo já cansa!

Tanto lixo já cansa!
- foto DR
A recolha de lixo no concelho de Vila Franca de Xira está outra vez com problemas.

A recolha de lixo no concelho de Vila Franca de Xira está outra vez com problemas. Até ao fecho desta edição de O MIRANTE, o lixo em zonas do Forte da Casa ainda não tinha sido recolhido, numa situação que dura há pelo menos três dias. A falta de civismo também continua a passar impune, como mais uma vez aconteceu na Verdelha de Vialonga (na foto), com despejo de monos a céu aberto por, segundo testemunhas, “pessoas de fora”. Uma situação recorrente que em nada beneficia um concelho situado mesmo às portas de Lisboa.

