Defender as tradições, custe o que custar

O Governo lançou um alerta vermelho para todo o dia de domingo, dia 3 de Agosto, mas houve quem não se deixasse enganar. Com fogo de artifício marcado para a meia-noite, a Comissão de Festas de Marinhais antecipou o lançamento dos foguetes para as 23h30, escapando assim à proibição lançada pelo Governo devido ao risco de incêndio. No entanto, não escapou ao julgamento de vários populares que acusaram a comissão de falta de noção e bom senso. Com a organização de “mãos atadas”, foi Hélder Esménio quem surgiu no resgate aos festeiros, com uma publicação acompanhada da frase “se as pessoas falam mal de ti é sinal que estás a fazer alguma m*rda bem…”. Uma postura de um autarca em fim de mandato, que se está a borrifar para as más-línguas e julgamentos alheios.