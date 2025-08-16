uma parceria com o Jornal Expresso
16/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 16-08-2025 12:00

Defender as tradições, custe o que custar

Defender as tradições, custe o que custar
- foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Governo lançou um alerta vermelho para todo o dia de domingo, dia 3 de Agosto, mas houve quem não se deixasse enganar.

O Governo lançou um alerta vermelho para todo o dia de domingo, dia 3 de Agosto, mas houve quem não se deixasse enganar. Com fogo de artifício marcado para a meia-noite, a Comissão de Festas de Marinhais antecipou o lançamento dos foguetes para as 23h30, escapando assim à proibição lançada pelo Governo devido ao risco de incêndio. No entanto, não escapou ao julgamento de vários populares que acusaram a comissão de falta de noção e bom senso. Com a organização de “mãos atadas”, foi Hélder Esménio quem surgiu no resgate aos festeiros, com uma publicação acompanhada da frase “se as pessoas falam mal de ti é sinal que estás a fazer alguma m*rda bem…”. Uma postura de um autarca em fim de mandato, que se está a borrifar para as más-línguas e julgamentos alheios.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Vale Tejo
    13-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino