16/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
16-08-2025 15:00

Jorge Pisca está cansado de ser autarca

- foto DR
O presidente da Junta de Freguesia de Pontével, Jorge Pisca, vai deixar de ser presidente de junta daqui a menos de dois meses e pela sua postura nas reuniões de autarcas já não era sem tempo.

O presidente da Junta de Freguesia de Pontével, Jorge Pisca, vai deixar de ser presidente de junta daqui a menos de dois meses e pela sua postura nas reuniões de autarcas já não era sem tempo. Na última Assembleia Municipal Extraordinária do Cartaxo, e perante a intervenção de um munícipe que se queixou da falta de limpeza de um terreno há mais de três anos na freguesia que preside, Jorge Pisca limitou-se a dizer que tem cumprido a lei e que não se pode substituir aos proprietários. Esta é a desculpa esfarrapada de quem já não quer perder tempo a pensar no bem-estar dos outros e quer ver toda a gente pelas costas. Jorge Pisca sai da Junta de Pontével pela porta pequena!.

