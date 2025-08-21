O concelho de Vila Franca de Xira é um dos mais fustigados com a acumulação de lixo e monos na via pública, o que motiva críticas diárias nas redes sociais e entope as caixas de correio electrónico das juntas de freguesia. Talvez seja por isso que caiu mal aos munícipes que à porta das eleições autárquicas a câmara tenha anunciado a instalação de um Ecocentro Móvel, que vai rodar as freguesias do concelho até Outubro. Como diz o outro…desconfiança certa!.