22/08/2025

Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-08-2025 21:00

Desconfiança certa!

- Foto: CM VFX
O concelho de Vila Franca de Xira é um dos mais fustigados com a acumulação de lixo e monos na via pública.

O concelho de Vila Franca de Xira é um dos mais fustigados com a acumulação de lixo e monos na via pública, o que motiva críticas diárias nas redes sociais e entope as caixas de correio electrónico das juntas de freguesia. Talvez seja por isso que caiu mal aos munícipes que à porta das eleições autárquicas a câmara tenha anunciado a instalação de um Ecocentro Móvel, que vai rodar as freguesias do concelho até Outubro. Como diz o outro…desconfiança certa!.

