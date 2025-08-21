uma parceria com o Jornal Expresso
21/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-08-2025 10:00

Desincentivo à natalidade

Desincentivo à natalidade
- foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A falta de apoio a grávidas e mães neste país é um verdadeiro desincentivo à natalidade.

A falta de apoio a grávidas e mães neste país é um verdadeiro desincentivo à natalidade. O caso mais dramático aconteceu há duas semanas, quando a mãe Soraia pariu a bebé Serena numa rua do Carregado (na foto). Hoje em dia as grávidas passam mais tempo preocupadas em saber em que hospital vão parir, ou se haverá pessoal médico disponível, ou mesmo a rezar para que o bebé não nasça num fim-de-semana com as urgências fechadas, do que a usufruir do seu “estado de graça”. É uma triste realidade que se torna ainda mais triste quando temos um Governo que está mais ocupado com debates sobre como faz o “policiamento” às mães que continuam a amamentar os filhos após os dois anos.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Vale Tejo
    20-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino