Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-08-2025 10:00
Desincentivo à natalidade
- foto DR
A falta de apoio a grávidas e mães neste país é um verdadeiro desincentivo à natalidade.
A falta de apoio a grávidas e mães neste país é um verdadeiro desincentivo à natalidade. O caso mais dramático aconteceu há duas semanas, quando a mãe Soraia pariu a bebé Serena numa rua do Carregado (na foto). Hoje em dia as grávidas passam mais tempo preocupadas em saber em que hospital vão parir, ou se haverá pessoal médico disponível, ou mesmo a rezar para que o bebé não nasça num fim-de-semana com as urgências fechadas, do que a usufruir do seu “estado de graça”. É uma triste realidade que se torna ainda mais triste quando temos um Governo que está mais ocupado com debates sobre como faz o “policiamento” às mães que continuam a amamentar os filhos após os dois anos.
