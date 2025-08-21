Há mentalidades que ninguém consegue compreender, como a daquelas pessoas que vandalizam espaços públicos só porque sim. Na semana passada os autarcas do Cartaxo queixaram-se do novo parque infantil de Pontével, que ainda não foi inaugurado, já ter sido vandalizado. Apelaram a mais civismo por parte dos prevaricadores, embora saibam perfeitamente que quem faz isto de civismo tem pouco. Que gente triste esta triste gente!.