Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-08-2025 18:00
Gente triste esta triste gente!
Há mentalidades que ninguém consegue compreender, como a daquelas pessoas que vandalizam espaços públicos só porque sim.
Há mentalidades que ninguém consegue compreender, como a daquelas pessoas que vandalizam espaços públicos só porque sim. Na semana passada os autarcas do Cartaxo queixaram-se do novo parque infantil de Pontével, que ainda não foi inaugurado, já ter sido vandalizado. Apelaram a mais civismo por parte dos prevaricadores, embora saibam perfeitamente que quem faz isto de civismo tem pouco. Que gente triste esta triste gente!.
