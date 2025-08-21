uma parceria com o Jornal Expresso
21/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-08-2025 07:00

Rui Dionísio, o artista!

Rui Dionísio, o artista!
- Foto Cegada
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Rui Dionísio é o director artístico da companhia de teatro Cegada, de Alverca, uma estrutura que se auto-proclamou há alguns anos como estrutura artística profissional, vivendo desde então de apoios da Direcção-Geral das Artes (DG Artes) e do dinheiro da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

Rui Dionísio é o director artístico da companhia de teatro Cegada, de Alverca, uma estrutura que se auto-proclamou há alguns anos como estrutura artística profissional, vivendo desde então de apoios da Direcção-Geral das Artes (DG Artes) e do dinheiro da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. O problema é quando os apoios e fundos do Estado secam, como aconteceu no último biénio, com a DG Artes a não ter considerado o programa idealizado por Rui Dionísio e a sua equipa como sendo bom o suficiente para merecer a continuação dos apoios. Nos últimos anos, em vez de ser notícia pelas peças apresentadas no teatro estúdio Ildefonso Valério, Rui Dionísio passou a ser notícia por passar a vida a pedir apoios à câmara, ameaçando até fechar as portas do teatro caso o dinheiro não pingasse nas contas da companhia. O presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, foi sendo condescendente e aprovou vários apoios extraordinários no último ano para manter Rui Dionísio e a sua equipa com salário e comida na mesa. E vai valendo tudo para encaixar mais uns trocos, incluindo ele próprio tocar no festival que ajudou a montar. Já lá dizia Pablo Picasso, que cada criança é um artista, o problema é como permanecer um artista depois de crescer....

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Vale Tejo
    20-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino