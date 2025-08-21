Rui Dionísio, o artista!

Rui Dionísio é o director artístico da companhia de teatro Cegada, de Alverca, uma estrutura que se auto-proclamou há alguns anos como estrutura artística profissional, vivendo desde então de apoios da Direcção-Geral das Artes (DG Artes) e do dinheiro da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. O problema é quando os apoios e fundos do Estado secam, como aconteceu no último biénio, com a DG Artes a não ter considerado o programa idealizado por Rui Dionísio e a sua equipa como sendo bom o suficiente para merecer a continuação dos apoios. Nos últimos anos, em vez de ser notícia pelas peças apresentadas no teatro estúdio Ildefonso Valério, Rui Dionísio passou a ser notícia por passar a vida a pedir apoios à câmara, ameaçando até fechar as portas do teatro caso o dinheiro não pingasse nas contas da companhia. O presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, foi sendo condescendente e aprovou vários apoios extraordinários no último ano para manter Rui Dionísio e a sua equipa com salário e comida na mesa. E vai valendo tudo para encaixar mais uns trocos, incluindo ele próprio tocar no festival que ajudou a montar. Já lá dizia Pablo Picasso, que cada criança é um artista, o problema é como permanecer um artista depois de crescer....