A RTP a fazer publicidade a O MIRANTE

Quem conhece a equipa de jornalistas da redacção de O MIRANTE sabe que é tudo uma cambada de sacanas. Mas não é só de hoje. Sempre foi assim. Desde a fundação do jornal que a redacção foi sempre um canil, uma colmeia de abelhas venenosas, um galinheiro de galos arrufados, tudo com a complacência dos principais responsáveis pela gestão da empresa editora. Concluindo: O MIRANTE perseguiu sempre um objectivo de se ir renovando até chegar aquilo que é hoje: um conjunto de escribas maldizentes que para escreverem notícias precisam da ajuda de bruxas, de padres exorcistas, lobisomens, embora esta última espécie apareça nas notícias com outro nome que não pode ser descrito porque temos a Polícia Judiciária sempre a rondar a nossa porta à espera da melhor ocasião para nos meter dentro das grades em Alcoentre. O Cavaleiro Andante é um dos que veio tapar os buracos de muitos jornalistas que ao longo dos tempos foram procurando vida melhor, felizes da vida, alguns ainda a trabalharem nos gabinetes de membros do governo, outros em lugares dourados de empresas públicas, onde ladram mais que no antigo canil, mas só ladram, não têm dentes para poderem morder como é o caso dos sacanas da actual redacção de O MIRANTE. É claro que o que estou a escrever pode ser entendido, e com razão, como estando a morder a mão que me dá de comer, mas não é assim que o mundo está hoje, completamente virado do avesso? Pois que se aguentem os bons e os maus que o pretexto desta cavalgada é elogiar a RTP e o jornalista que escolhe as perguntas para o Joker por se ter lembrado que O MIRANTE já tem idade para fazer história. É verdade que nunca dissemos mal da RTP, e que temos lá bons amigos, de outra forma, em vez de nos fazerem publicidade, mandavam era uma equipa de exteriores para filmarem os sacanas dos actuais jornalistas da redacção que quando escrevem ou estão bêbados ou ao serviço dos reis de Espanha; tudo isto numa grande região de que tanto se fala mas onde até os empresários vão perdendo as suas associações de referência.