Entroncamento ingovernável

A Câmara Municipal do Entroncamento já é considerada por muitos como ingovernável, uma vez que a oposição aos socialistas que lideram a autarquia há 12 anos não têm facilitado a aprovação de muitas medidas. Na última reunião camarária chumbaram o pedido particular e respectivo parecer técnico da junção de dois lotes, com muitas críticas à falta de informação e transparência dos processos. Apesar de Ilda Joaquim ser uma presidente mais aberta e menos arrogante do que Jorge Faria, este executivo, e o concelho, continuam a pagar pela prepotência e autoritarismo de Jorge Faria, que não vai deixar saudades às gentes do Entroncamento.