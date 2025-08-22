Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 22-08-2025 21:00
Entroncamento ingovernável
- foto arquivo O MIRANTE
A Câmara Municipal do Entroncamento já é considerada por muitos como ingovernável.
A Câmara Municipal do Entroncamento já é considerada por muitos como ingovernável, uma vez que a oposição aos socialistas que lideram a autarquia há 12 anos não têm facilitado a aprovação de muitas medidas. Na última reunião camarária chumbaram o pedido particular e respectivo parecer técnico da junção de dois lotes, com muitas críticas à falta de informação e transparência dos processos. Apesar de Ilda Joaquim ser uma presidente mais aberta e menos arrogante do que Jorge Faria, este executivo, e o concelho, continuam a pagar pela prepotência e autoritarismo de Jorge Faria, que não vai deixar saudades às gentes do Entroncamento.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Vale Tejo
20-08-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Turismo
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino