Mergulhar no Tejo e apanhar o lixo!

Os funcionários da Câmara de Alpiarça, que tem um projecto para a conservação e reestruturação da Praia Fluvial do Patacão, andaram na praia a abrir caminhos e buracos na maracha para facilitar o acesso ao areal do rio Tejo mas esqueceram-se deste monte de lixo no meio da paisagem. O lixo não cheira mal mas, como dizia o outro, não havia necessidade de deixar o lixo no meio do caminho. Se há falta de mão de obra o Cavaleiro Andante oferece-se para dar uma ajuda, nem que seja ao fim-de-semana entre um mergulho no rio e o tempo de comer a febra e fazer a digestão das talhadas de melão e melancia.