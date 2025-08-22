uma parceria com o Jornal Expresso
22/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 22-08-2025 18:00

Mergulhar no Tejo e apanhar o lixo!

Mergulhar no Tejo e apanhar o lixo!
- foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os funcionários da Câmara de Alpiarça, que tem um projecto para a conservação e reestruturação da Praia Fluvial do Patacão andaram na praia a abrir caminhos e buracos na maracha para facilitar o acesso ao areal do rio Tejo.

Os funcionários da Câmara de Alpiarça, que tem um projecto para a conservação e reestruturação da Praia Fluvial do Patacão, andaram na praia a abrir caminhos e buracos na maracha para facilitar o acesso ao areal do rio Tejo mas esqueceram-se deste monte de lixo no meio da paisagem. O lixo não cheira mal mas, como dizia o outro, não havia necessidade de deixar o lixo no meio do caminho. Se há falta de mão de obra o Cavaleiro Andante oferece-se para dar uma ajuda, nem que seja ao fim-de-semana entre um mergulho no rio e o tempo de comer a febra e fazer a digestão das talhadas de melão e melancia.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Vale Tejo
    20-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino