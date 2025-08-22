Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 22-08-2025 18:00
Mergulhar no Tejo e apanhar o lixo!
- foto DR
Os funcionários da Câmara de Alpiarça, que tem um projecto para a conservação e reestruturação da Praia Fluvial do Patacão andaram na praia a abrir caminhos e buracos na maracha para facilitar o acesso ao areal do rio Tejo.
Os funcionários da Câmara de Alpiarça, que tem um projecto para a conservação e reestruturação da Praia Fluvial do Patacão, andaram na praia a abrir caminhos e buracos na maracha para facilitar o acesso ao areal do rio Tejo mas esqueceram-se deste monte de lixo no meio da paisagem. O lixo não cheira mal mas, como dizia o outro, não havia necessidade de deixar o lixo no meio do caminho. Se há falta de mão de obra o Cavaleiro Andante oferece-se para dar uma ajuda, nem que seja ao fim-de-semana entre um mergulho no rio e o tempo de comer a febra e fazer a digestão das talhadas de melão e melancia.
