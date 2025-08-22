Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 22-08-2025 10:00
Um apagão que não fez mossa
Houve um novo apagão na região na semana passada, mais precisamente em Coruche. Na primeira noite das festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo não houve fogo-de-artifício… nem luz. Uma falha eléctrica estragou a diversão a centenas de jovens, que passaram a madrugada junto à Tertúlia dos Forcados Amadores de Coruche na esperança que se fizesse luz e a música começasse a tocar. Uma situação inesperada, mas que não fez mossa uma vez que os festeiros aguentaram-se nas festas até aos primeiros raios de sol.
