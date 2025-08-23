Ninguém respeita quem não se dá ao respeito

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca foi queixar-se para uma reunião de câmara pelo facto do novo centro de saúde da vila ainda não estar na posse do município, um ano e meio após a inauguração, apontando culpas para as entidades do Estado por ainda nem sequer existir acesso aos dados dos funcionários da unidade. Disse Paulo Queimado que a autarquia não pode ficar com o ónus da má gestão. Claro que pode, sobretudo quando quem a gere é um político como o Capataz da Chamusca que não se dá ao respeito e por isso já ninguém o respeita.