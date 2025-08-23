Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 23-08-2025 07:00
Ninguém respeita quem não se dá ao respeito
- foto arquivo O MIRANTE
O presidente da Câmara Municipal da Chamusca foi queixar-se para uma reunião de câmara pelo facto do novo centro de saúde da vila ainda não estar na posse do município.
O presidente da Câmara Municipal da Chamusca foi queixar-se para uma reunião de câmara pelo facto do novo centro de saúde da vila ainda não estar na posse do município, um ano e meio após a inauguração, apontando culpas para as entidades do Estado por ainda nem sequer existir acesso aos dados dos funcionários da unidade. Disse Paulo Queimado que a autarquia não pode ficar com o ónus da má gestão. Claro que pode, sobretudo quando quem a gere é um político como o Capataz da Chamusca que não se dá ao respeito e por isso já ninguém o respeita.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Vale Tejo
20-08-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Turismo
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino