23/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 23-08-2025 07:00

Ninguém respeita quem não se dá ao respeito

- foto arquivo O MIRANTE
O presidente da Câmara Municipal da Chamusca foi queixar-se para uma reunião de câmara pelo facto do novo centro de saúde da vila ainda não estar na posse do município.

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca foi queixar-se para uma reunião de câmara pelo facto do novo centro de saúde da vila ainda não estar na posse do município, um ano e meio após a inauguração, apontando culpas para as entidades do Estado por ainda nem sequer existir acesso aos dados dos funcionários da unidade. Disse Paulo Queimado que a autarquia não pode ficar com o ónus da má gestão. Claro que pode, sobretudo quando quem a gere é um político como o Capataz da Chamusca que não se dá ao respeito e por isso já ninguém o respeita.

