Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 23-08-2025 10:00
Tourear para o lado que dá melhor
O candidato do Chega à Câmara Municipal de Benavente, Frederico Antunes, exibiu nas suas redes sociais um vídeo em que aparece com um capote a tourear um pequeno novilho.
O candidato do Chega à Câmara Municipal de Benavente, Frederico Antunes, exibiu nas suas redes sociais um vídeo em que aparece com um capote a tourear um pequeno novilho. Alguns populares não acharam muita piada a esta espécie de campanha eleitoral e “tiraram do baú” algumas publicações do próprio candidato em que o mesmo se declarou contra actividades tauromáquicas, apoiando posições do partido PAN, em 2018. Na arena da política, o candidato vai mostrando ter o toque natural para a incoerência… .
