Os auto-proclamados deputados

Anda lá para os lados de Azambuja uma corrente de comédia que jura não ter cor política e se instalou em página própria na rede social Facebook com o nome “Azambucon”. O Cavaleiro Andante tem-se rido à gargalhada com algumas achegas que lá são dadas aos autarcas e candidatos. Uma das últimas serve para lembrar aqueles que gostam de se intitular de “deputados municipais” que esses são os da Nação, aqueles com assento na Assembleia da República e não nas cadeiras de auditório do Páteo do Valverde. Quem acompanha as sessões deste órgão deliberativo sabe que há, efectivamente, quem se auto-proclame (à boca cheia de vaidade) de deputado municipal e tenha enfiado este barrete até às orelhas.