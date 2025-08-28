uma parceria com o Jornal Expresso
28/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 28-08-2025 18:00

Os auto-proclamados deputados

Os auto-proclamados deputados
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Anda lá para os lados de Azambuja uma corrente de comédia que jura não ter cor política e se instalou em página própria na rede social Facebook com o nome “Azambucon”.

Anda lá para os lados de Azambuja uma corrente de comédia que jura não ter cor política e se instalou em página própria na rede social Facebook com o nome “Azambucon”. O Cavaleiro Andante tem-se rido à gargalhada com algumas achegas que lá são dadas aos autarcas e candidatos. Uma das últimas serve para lembrar aqueles que gostam de se intitular de “deputados municipais” que esses são os da Nação, aqueles com assento na Assembleia da República e não nas cadeiras de auditório do Páteo do Valverde. Quem acompanha as sessões deste órgão deliberativo sabe que há, efectivamente, quem se auto-proclame (à boca cheia de vaidade) de deputado municipal e tenha enfiado este barrete até às orelhas.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino