Quando o calor aperta, a greve desperta

Os trabalhadores das bilheteiras da CP na estação do Entroncamento queixam-se do calor que se tem feito sentir, sobretudo durante a tarde, no seu local de trabalho e decidiram partir para a greve. A anunciada paralisação parcial, apenas durante o período da tarde, vai durar de 27 de Agosto a 12 de Setembro, e reclama melhores condições de trabalho nas bilheteiras, devido ao calor intenso causado pela incidência dos raios solares. O Cavaleiro Andante regista mais esta acção de luta ferroviária, mas não deixa de estranhar o seu timing, pois estamos praticamente no final do Verão e o braseiro já dura há muito. Será que o Sindicato dos Trabalhadores do Sector Ferroviário esteve de férias prolongadas e só agora regressou ao activo após ter ido a banhos?.