Reciclar velhas promessas
O candidato do PS à presidência da Câmara de Alenquer, João Nicolau, divulgou um vídeo através das redes sociais onde aparece com o recandidato socialista à presidência da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, e também com o recandidato a presidente da Junta do Carregado e Cadafais, José Martins. Quem vê o vídeo fica com a ideia de que os autarcas vão desenvolver um novo projecto para a reabilitação da Vala do Carregado, que integra território dos dois concelhos. No entanto, o projecto já data de 2019, altura em que os municípios de Alenquer e de Vila Franca de Xira assinaram um protocolo nesse sentido. O assunto chegou mesmo a reunião de câmara de Alenquer pelo vereador da CDU, Miguel Carretas, que achou estranho que, um mês após a notícia de O MIRANTE sobre o projecto, que não ata nem desata, este conste agora da campanha eleitoral socialista. É caso para dizer que, à falta de novidades, reciclam-se velhas promessas....