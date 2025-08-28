uma parceria com o Jornal Expresso
28/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 28-08-2025 07:00

Uma mão cheia de nada

Uma mão cheia de nada
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Finalmente a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, cedeu à pressão e agendou uma reunião há muito pedida pelos presidentes dos municípios servidos pelo Hospital Vila Franca de Xira.

Finalmente a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, cedeu à pressão e agendou uma reunião há muito pedida pelos presidentes dos municípios servidos pelo Hospital Vila Franca de Xira. Mas da reunião, realizada a 26 de Agosto, resultou uma mão cheia de nada, sem soluções para os problemas das urgências pediátricas e obstétricas do hospital, da falta de médicos e de um serviço cada vez mais deficitário que não serve as populações dos concelhos de Vila Franca de Xira, Azambuja, Alenquer, Arruda dos Vinhos e Benavente. Percebe-se agora porque a governante tardou em agendar a reunião, porque na verdade não há curas milagrosas para os males do país na área que tutela. Sendo assim, ficou agendado novo encontro com os autarcas, restando saber se a reunião será ainda com Ana Paula Martins ou já com outro governante sentado no trono do Ministério da Saúde....

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino