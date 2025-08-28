Finalmente a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, cedeu à pressão e agendou uma reunião há muito pedida pelos presidentes dos municípios servidos pelo Hospital Vila Franca de Xira. Mas da reunião, realizada a 26 de Agosto, resultou uma mão cheia de nada, sem soluções para os problemas das urgências pediátricas e obstétricas do hospital, da falta de médicos e de um serviço cada vez mais deficitário que não serve as populações dos concelhos de Vila Franca de Xira, Azambuja, Alenquer, Arruda dos Vinhos e Benavente. Percebe-se agora porque a governante tardou em agendar a reunião, porque na verdade não há curas milagrosas para os males do país na área que tutela. Sendo assim, ficou agendado novo encontro com os autarcas, restando saber se a reunião será ainda com Ana Paula Martins ou já com outro governante sentado no trono do Ministério da Saúde....