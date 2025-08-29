uma parceria com o Jornal Expresso
29/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 29-08-2025 18:00

À falta de tremoços…

- foto DR
Com as autárquicas à porta, os partidos dão tudo para chegar ao potencial eleitorado.

Com as autárquicas à porta, os partidos dão tudo para chegar ao potencial eleitorado. Em Alenquer, a candidatura do PS à câmara, liderada por João Nicolau, tem andado pelas ruas a fazer vídeos e a distribuir “o jornal” com o slogan da candidatura Novo Impulso para Alenquer. Pelos vistos, à falta de tremoços ou amendoins, a propaganda socialista parece ser boa alternativa para acompanhar umas cervejas fresquinhas….

