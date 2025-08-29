uma parceria com o Jornal Expresso
29/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 29-08-2025 21:00

A Inês, o Ventura e a mão-de-obra imigrante

A Inês, o Ventura e a mão-de-obra imigrante
- foto DR
A candidata do Chega à Câmara de Azambuja, Inês Louro, partilhou na sua página de Facebook a frase “estamos a chegar para a mudança”, acompanhada desta fotografia que está a gerar polémica.

A candidata do Chega à Câmara de Azambuja, Inês Louro, partilhou na sua página de Facebook a frase “estamos a chegar para a mudança”, acompanhada desta fotografia que está a gerar polémica. Não tanto pelo facto de a placa orientadora sugerir o cemitério como caminho, ou por o líder nacional daquele partido surgir em destaque como se fosse ele o candidato à autarquia, mas por o cartaz estar a ser colocado, aparentemente, por mão-de-obra imigrante. Afinal, vai-se a ver, e os que vêm de fora dão jeito, até ao Chega, para desenrascar os trabalhos que o ‘tuga’ não quer fazer....

