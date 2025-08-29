Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 29-08-2025 10:00
Heliporto de Samora estreado por padrinho à espanhola
- foto DR
Três anos depois de construído, o heliporto dos Bombeiros de Samora Correia foi finalmente estreado.
Três anos depois de construído, o heliporto dos Bombeiros de Samora Correia foi finalmente estreado. O protagonista foi um Robinson R-44, matrícula espanhola, com passado atribulado. Em 2022 já tinha participado num incidente aéreo em Palma de Maiorca. Depois deste episódio internacional, veio aterrar, recentemente, em Samora Correia, não para salvar vidas, mas para estrear uma infraestrutura que a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil e o INEM continuam a ignorar. Caso para dizer que o heliporto de Samora foi estreado graças a um ‘padrinho à espanhola’....
