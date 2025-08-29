Os chinelos são a imagem de marca de Paulo Queimado

A maioria dos leitores desta página não se lembra, mas Paulo Queimado marcou presença na Chamusca, em 2015, numa homenagem a um grande médico que deixou saudades (Artur Barbosa) de chinelos e calções quando ao seu lado tinha o presidente da Câmara da Golegã, José Veiga Maltez, de fato e gravata, assim como a família do saudoso médico e alguns amigos, vestidos a condizer com o momento. Apesar da falha protocolar, Paulo Queimado não deu a mão à palmatória e os chinelos e os calções tornaram-se a sua imagem de marca. Aqui vemo-lo no Arripiado, à porta da sua casa, aliás, à porta da casa da vice-presidente da câmara Cláudia Moreira, que é da Carregueira, vendo passar a procissão, exibindo os seus famosos chinelos, de braços cruzados, o olhar sempre para o lado contrário, a barriga cheia, em mangas de camisa e calções para não perder o espírito de criança de escola, gordinho, cabelo cortado à malandro e, embora não se veja, pressente-se na foto exposta ao sol um espírito cheio de brilhantismo, embora com um pouco de brilhantina, e uma alma antiga que não se deixa ver, exactamente por ser alma. Ficou a faltar o copo de cerveja na mão e o cigarro na boca. Provavelmente a Cláudia Moreira não o deixou compor o ramalhete com o que ele gostava de ver passar a procissão. Dizem que apesar de fraquinha politicamente, nalguns modos e afazeres ela mete-o a um canto. Assim seja para bem dos dois.