uma parceria com o Jornal Expresso
30/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-08-2025 15:00

Concurso quem viu o presidente num estabelecimento sem ser em campanha!

Concurso quem viu o presidente num estabelecimento sem ser em campanha!
- foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Pedro Ribeiro, o socialista que se divide entre presidente da Câmara de Almeirim e candidato à Câmara de Santarém, publicou uma foto a tirar a espuma de um barril de imperial acabado de mudar.

Pedro Ribeiro, o socialista que se divide entre presidente da Câmara de Almeirim e candidato à Câmara de Santarém, publicou uma foto a tirar a espuma de um barril de imperial acabado de mudar. Em tempo de campanha mostrar coisas que o povo faz é sempre bom para se aproximar do povo. Agora só falta ao autarca continuar a praticar o que só costuma fazer nas festas da cidade na tasquinha dos bombeiros, onde é também presidente. Quem vive em Almeirim e tenha visto o presidente a jantar num restaurante da cidade ou a falar com alguém num café, fora as iniciativas oficiais, ganha uma caneca de imperial autografada pelo próprio e esta fotografia em formato poster para colocar na tertúlia.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino