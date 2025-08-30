Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-08-2025 15:00
Concurso quem viu o presidente num estabelecimento sem ser em campanha!
- foto DR
Pedro Ribeiro, o socialista que se divide entre presidente da Câmara de Almeirim e candidato à Câmara de Santarém, publicou uma foto a tirar a espuma de um barril de imperial acabado de mudar.
Pedro Ribeiro, o socialista que se divide entre presidente da Câmara de Almeirim e candidato à Câmara de Santarém, publicou uma foto a tirar a espuma de um barril de imperial acabado de mudar. Em tempo de campanha mostrar coisas que o povo faz é sempre bom para se aproximar do povo. Agora só falta ao autarca continuar a praticar o que só costuma fazer nas festas da cidade na tasquinha dos bombeiros, onde é também presidente. Quem vive em Almeirim e tenha visto o presidente a jantar num restaurante da cidade ou a falar com alguém num café, fora as iniciativas oficiais, ganha uma caneca de imperial autografada pelo próprio e esta fotografia em formato poster para colocar na tertúlia.
