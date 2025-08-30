Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-08-2025 15:00
Ecoponto em chamas no Entroncamento incendeia redes sociais
- foto DR
Um ecoponto no Entroncamento ardeu em pleno dia, no domingo passado, e nas redes sociais a discussão aqueceu ainda mais.
Um ecoponto no Entroncamento ardeu em pleno dia, no domingo passado, e nas redes sociais a discussão aqueceu ainda mais: uns culpam as alterações climáticas, outros os “selvagens de sempre”, há quem reclame câmaras de vigilância e também quem culpe os imigrantes, que são bode expiatório para todos os males da sociedade segundo algumas mentes brilhantes que por aí andam. Os bombeiros apagaram o fogo, mas as discussões nas redes sociais continuam a arder, debatendo os habitantes os males da cidade e quem será o melhor candidato para, a partir de Outubro, pôr a cidade nos carris.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Vale Tejo
27-08-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Turismo
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino