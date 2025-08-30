uma parceria com o Jornal Expresso
30/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-08-2025 15:00

Ecoponto em chamas no Entroncamento incendeia redes sociais

Ecoponto em chamas no Entroncamento incendeia redes sociais
- foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Um ecoponto no Entroncamento ardeu em pleno dia, no domingo passado, e nas redes sociais a discussão aqueceu ainda mais.

Um ecoponto no Entroncamento ardeu em pleno dia, no domingo passado, e nas redes sociais a discussão aqueceu ainda mais: uns culpam as alterações climáticas, outros os “selvagens de sempre”, há quem reclame câmaras de vigilância e também quem culpe os imigrantes, que são bode expiatório para todos os males da sociedade segundo algumas mentes brilhantes que por aí andam. Os bombeiros apagaram o fogo, mas as discussões nas redes sociais continuam a arder, debatendo os habitantes os males da cidade e quem será o melhor candidato para, a partir de Outubro, pôr a cidade nos carris.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino