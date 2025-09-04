Cartas de amor e pedidos natalícios

A carta dirigida ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, escrita pelo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), mereceu “elogios” das bancadas da oposição, que destacaram os dotes de escritor do autarca. Nuno Libório, da CDU, classificou a missiva como uma “carta de amor dirigida aos concidadãos”, mas, “quase a chegar ao fim da vindima, com muita parra e pouca uva”. Já David Pato Ferreira, vereador da Coligação Nova Geração, foi mais longe e considerou tratar-se de uma carta de Natal com classificados, uma vez que “tem muitos anúncios” e, como é quase Natal, “pede tudo e um par de botas”, na esperança de que o Pai Natal ainda traga um ou dois presentes. A carta foi lida, mas as perguntas ficaram por responder. Resta agora esperar sentado e continuar a acreditar no Pai Natal….