04/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 04-09-2025 07:00

O que se passa em Las Vegas... já chegou a VFX

- foto arquivo O MIRANTE
Na semana passada, Rui Rei, figura do PSD no concelho de Vila Franca de Xira que desempenhou diversos cargos com a camisola laranja, viu o seu nome surgir na imprensa nacional.

Na semana passada, Rui Rei, figura do PSD no concelho de Vila Franca de Xira que desempenhou diversos cargos com a camisola laranja, viu o seu nome surgir na imprensa nacional. Segundo as notícias, a Câmara Municipal de Oeiras pagou à vereadora Joana Baptista mais de 10 mil euros em despesas, em 2024, durante uma viagem que efectuou com o namorado, Rui Rei, presidente da empresa municipal Parques Tejo, à Consumer Electronics Show, em Las Vegas, nos Estados Unidos da América. As redes sociais não perdoam e já comentam que no melhor pano cai a nódoa, tendo em conta que Rui Rei era um dos políticos mais combativos do concelho de Vila Franca de Xira e protagonizou vários episódios que deram que falar. Pelos vistos, aquilo que se passa em Las Vegas já não fica apenas em Las Vegas….

