Pequenos prazeres...

Em apenas seis meses - Outubro de 2024 e Abril de 2025 - o então ministro da Economia, Pedro Reis, esteve na fábrica da Cimpor em Alhandra, em duas visitas tão próximas que deixaram muita gente a pensar o que raio poderia levar o governante a ter um interesse tão vasto na cimenteira. Agora, a empresa veio anunciar que Pedro Reis - que foi recebido com bolinhos e café numa das suas visitas - agora é o novo vice-presidente do Conselho Consultivo Estratégico da Cimpor. Isto depois de deixar de integrar o governo de Luís Montenegro. As más línguas podem dizer que é a isto que se chama planeamento estratégico da carreira, mas são apenas más línguas….