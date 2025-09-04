Pior doente é o que não se quer curar

Os meses vão passando e a administração da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo, liderada por Carlos Andrade Costa, lá vai permanecendo no cargo, sem fazer grandes ondas e deixando o Hospital Vila Franca de Xira ser notícia quase todas as semanas pela negativa. Nem uma grávida ter dado à luz num passeio do Carregado, ou um idoso com Alzheimer ter fugido da unidade e só ser encontrado em Arruda dos Vinhos, parece pesar nas mentes de quem gere a saúde pública nos concelhos de Azambuja, Alenquer, Benavente, Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira. Na última semana, os autarcas dos cinco concelhos servidos pelo hospital decidiram dizer basta e escreveram uma carta à ministra da Saúde alertando para os muitos problemas que se passam no hospital e nos centros de saúde, que têm tutela do mesmo conselho de administração. Os autarcas foram recebidos pela governante mas saíram do encontro de mãos a abanar e sem a promessa do Governo vir a fazer mudanças na gestão da ULS. Ficou tudo na mesma, como a lesma, e os doentes que se aguentem à bronca….