uma parceria com o Jornal Expresso
04/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 04-09-2025 18:00

Pior doente é o que não se quer curar

Pior doente é o que não se quer curar
- foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os meses vão passando e a administração da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo, liderada por Carlos Andrade Costa, lá vai permanecendo no cargo.

Os meses vão passando e a administração da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo, liderada por Carlos Andrade Costa, lá vai permanecendo no cargo, sem fazer grandes ondas e deixando o Hospital Vila Franca de Xira ser notícia quase todas as semanas pela negativa. Nem uma grávida ter dado à luz num passeio do Carregado, ou um idoso com Alzheimer ter fugido da unidade e só ser encontrado em Arruda dos Vinhos, parece pesar nas mentes de quem gere a saúde pública nos concelhos de Azambuja, Alenquer, Benavente, Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira. Na última semana, os autarcas dos cinco concelhos servidos pelo hospital decidiram dizer basta e escreveram uma carta à ministra da Saúde alertando para os muitos problemas que se passam no hospital e nos centros de saúde, que têm tutela do mesmo conselho de administração. Os autarcas foram recebidos pela governante mas saíram do encontro de mãos a abanar e sem a promessa do Governo vir a fazer mudanças na gestão da ULS. Ficou tudo na mesma, como a lesma, e os doentes que se aguentem à bronca….

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino