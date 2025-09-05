uma parceria com o Jornal Expresso
05/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 05-09-2025 07:00

Cuidado com os fiscais do estacionamento!

Cuidado com os fiscais do estacionamento!
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A aplicação que permite fazer denúncia de casos de estacionamento abusivo directamente às autoridades tem feito algumas ‘vítimas’ em Santarém, designadamente em artérias do centro histórico da cidade.

A aplicação que permite fazer denúncia de casos de estacionamento abusivo directamente às autoridades tem feito algumas ‘vítimas’ em Santarém, designadamente em artérias do centro histórico da cidade. A intenção da criação desse instrumento de denúncia, já com alguns anos, até é boa, mas corta a direito. E tanto pode apanhar desprevenido quem deixou o carro 2 minutos no passeio para ir fazer um recado rápido, como pode deixar impune quem deixa o carro parado no passeio enquanto vai almoçar nas calmas a um restaurante. Basta que o denunciante de serviço tenha acordado com os pés de fora, não goste da cor do carro ou não vá à bola com o condutor. Seja como for, se os denunciantes se aplicarem e multiplicarem, a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (entidade que cobra as multas) pode ter aí uma boa fonte de receita, só à conta do estacionamento abusivo no centro de Santarém. O que nestes tempos de carestia vem sempre a calhar….

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino