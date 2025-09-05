uma parceria com o Jornal Expresso
05/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 05-09-2025 10:00

João Moura pode cair do cavalo

- foto arquivo O MIRANTE
João Moura, o secretário de Estado da Agricultura, natural de Ourém, tem um homónimo que foi um dos mais famosos e espectaculares cavaleiros tauromáquicos do país. Estou a falar do cavaleiro dos ferros curtos, natural de Monforte, que abriu por nove vezes a porta grande da Monumental de Las Ventas, em Madrid, um feito sem igual entre os cavaleiros portugueses. Este João Moura, de Ourém, acaba de recuperar uma casa milionária no largo do Arneiro, na Golegã, onde construiu várias boxes para os seus cavalos e, eventualmente, os cavalos dos seus amigos. Não tendo jeito para toureiro, está a ser acusado numa queixa-crime de ter maltratado uma funcionária do Estado que trata da inscrição dos equinos. Adivinha-se uma tourada a sério, com o governante a dizer que não disse, e a gravação da conversa a dar razão à chefe de serviços que pode fazer com que João Moura ainda caia do cavalo abaixo.

