Os telhados da PSP são como os gatos

Os telhados das garagens e armazéns do comando da PSP de Santarém são como os gatos, mas estão a esgotar o stock de vidas. Três telhados já morreram por abatimento e falta de cuidados paliativos, que até provocaram estragos em carros apreendidos que estavam guardados nas instalações. A sorte é que a Polícia ainda tem três telhados para cair. Mas é melhor começarem a rezar para que além do telhado não caia mais nada, porque não se vislumbra interesse em fazer obras num edifício que não tem tido a ajuda divina e está mais perto do inferno, apesar de ter uma ligação ao céu por ter sido um convento.