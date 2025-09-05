uma parceria com o Jornal Expresso
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 05-09-2025 18:00

Os telhados da PSP são como os gatos

Os telhados das garagens e armazéns do comando da PSP de Santarém são como os gatos, mas estão a esgotar o stock de vidas.

Os telhados das garagens e armazéns do comando da PSP de Santarém são como os gatos, mas estão a esgotar o stock de vidas. Três telhados já morreram por abatimento e falta de cuidados paliativos, que até provocaram estragos em carros apreendidos que estavam guardados nas instalações. A sorte é que a Polícia ainda tem três telhados para cair. Mas é melhor começarem a rezar para que além do telhado não caia mais nada, porque não se vislumbra interesse em fazer obras num edifício que não tem tido a ajuda divina e está mais perto do inferno, apesar de ter uma ligação ao céu por ter sido um convento.

