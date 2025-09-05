uma parceria com o Jornal Expresso
05/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 05-09-2025 21:00

PS voltou a ter maioria na Câmara de Santarém 20 anos depois

PS voltou a ter maioria na Câmara de Santarém 20 anos depois
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O PS voltou a ser o partido com mais vereadores na Câmara de Santarém, duas décadas depois.

O PS voltou a ser o partido com mais vereadores na Câmara de Santarém, duas décadas depois. Foi na reunião do executivo de 29 de Agosto que, episodicamente, graças à ausência de um eleito do PSD, os socialistas estiveram em vantagem numérica com quatro vereadores, contra três do PSD, que lidera a autarquia, e um do Chega. O cheirinho a poder não durou mais de duas horas, mas deve ter dado para matar saudades a alguns eleitos socialistas, como Manuel Afonso, que há vinte anos era vice-presidente do município no último executivo escalabitano de maioria PS. A partir daí tem sido um domínio ‘laranja’, mais ou menos folgado, que a 12 de Outubro se verá se é para continuar….

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino