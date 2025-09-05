PS voltou a ter maioria na Câmara de Santarém 20 anos depois

O PS voltou a ser o partido com mais vereadores na Câmara de Santarém, duas décadas depois. Foi na reunião do executivo de 29 de Agosto que, episodicamente, graças à ausência de um eleito do PSD, os socialistas estiveram em vantagem numérica com quatro vereadores, contra três do PSD, que lidera a autarquia, e um do Chega. O cheirinho a poder não durou mais de duas horas, mas deve ter dado para matar saudades a alguns eleitos socialistas, como Manuel Afonso, que há vinte anos era vice-presidente do município no último executivo escalabitano de maioria PS. A partir daí tem sido um domínio ‘laranja’, mais ou menos folgado, que a 12 de Outubro se verá se é para continuar….