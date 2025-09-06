uma parceria com o Jornal Expresso
06/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 06-09-2025 18:00

A energia eléctrica e religiosa

A energia eléctrica e religiosa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Fátima tem sido alvo com frequência da acção dos ladrões por ser um lugar de peregrinação de milhões de turistas.

Fátima tem sido alvo com frequência da acção dos ladrões por ser um lugar de peregrinação de milhões de turistas. Desta vez não foram ao bolso das pessoas, foram ao cobre a uma estação de postos de carregamento de carros eléctricos, a segunda maior do país e uma das mais bem localizadas para quem circula nas estradas portuguesas. O gatuno já estará identificado devido às câmaras de vigilância e ficou desfeito o boato que já circulava, também como piada, que os carregadores tinham sido vandalizados por roubarem a energia religiosa aos peregrinos, o que estava a dar sérios prejuízos aos responsáveis pelo Santuário.
E ainda dizem que o povo não tem imaginação, mesmo quando Nossa Senhora de Fátima está vigilante e tem tanto em que se preocupar com as guerras e a fome que vão pelo mundo fora.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino