A energia eléctrica e religiosa

Fátima tem sido alvo com frequência da acção dos ladrões por ser um lugar de peregrinação de milhões de turistas. Desta vez não foram ao bolso das pessoas, foram ao cobre a uma estação de postos de carregamento de carros eléctricos, a segunda maior do país e uma das mais bem localizadas para quem circula nas estradas portuguesas. O gatuno já estará identificado devido às câmaras de vigilância e ficou desfeito o boato que já circulava, também como piada, que os carregadores tinham sido vandalizados por roubarem a energia religiosa aos peregrinos, o que estava a dar sérios prejuízos aos responsáveis pelo Santuário.

E ainda dizem que o povo não tem imaginação, mesmo quando Nossa Senhora de Fátima está vigilante e tem tanto em que se preocupar com as guerras e a fome que vão pelo mundo fora.