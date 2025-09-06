uma parceria com o Jornal Expresso
06/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 06-09-2025 21:00

O ficcionista Pedro Frazão

- foto arquivo O MIRANTE
O ex-vereador da Câmara de Santarém e deputado do Chega, Pedro Frazão, voltou a ser apontado por difundir informação deturpada nas redes sociais, que não corresponde à realidade.

O ex-vereador da Câmara de Santarém e deputado do Chega, Pedro Frazão, voltou a ser apontado por difundir informação deturpada nas redes sociais, que não corresponde à realidade. Desta vez, foi a própria agência Lusa que se deu ao trabalho de investigar e noticiar, no dia 29 de Agosto, que “é falsa a história da menina escocesa que defendia a irmã do assédio sexual de imigrantes”. Uma versão corroborada pela polícia escocesa, que alertou tratar-se de uma narrativa falsa amplificada pela extrema-direita, incluindo em Portugal. Realidade é que Pedro Frazão não deixou grandes saudades em Santarém, incluindo entre companheiros de partido, mas vem demonstrando que, caso não vingue na política, pode vir a ser um caso sério no domínio da ficção escrita e audiovisual.

