Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 06-09-2025 07:00

Queimar dinheiro!

- Foto Rota Histórica das Linhas de Torres
Há 26 anos que as instalações do Centro Nacional de Luta Contra o Fogo de Arruda dos Vinhos estão ao abandono.

Há 26 anos que as instalações do Centro Nacional de Luta Contra o Fogo de Arruda dos Vinhos estão ao abandono, degradadas e sem perspectivas de sair do papel, com um espaço devoluto que há muito gera queixas da comunidade, por se encontrar perto de um forte das Linhas de Torres Vedras, património nacional. O centro, que deveria treinar e formar bombeiros e agentes de segurança para o combate ao fogo, até começou a ser construído no final da década de 90, mas depois a ideia acabou por colapsar no início dos anos 2000 por falta de financiamento. O espaço pode não ter formado um único bombeiro, mas foi um projecto onde se queimou muito, muito dinheiro. E esse fogo continua a arder, com a Câmara de Arruda dos Vinhos a aprovar agora uma proposta de compra do espaço por 150 mil euros. É mais uma acha para a fogueira, numa combustão de dinheiro que parece ainda longe de ter entrado na fase de rescaldo....

