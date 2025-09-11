uma parceria com o Jornal Expresso
11/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 11-09-2025 21:00

À espera um milagre

- foto O MIRANTE
Carlos Andrade Costa, presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo não está a ter um ano fácil.

Carlos Andrade Costa, presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo, entidade que também é responsável pela gestão do Hospital Vila Franca de Xira, que serve cinco concelhos, não está a ter um ano fácil. Primeiro um utente com Alzheimer desapareceu da unidade de saúde, depois uma grávida deu à luz num passeio do Carregado e na segunda-feira, 8 de Setembro, durante a inauguração do Campus de Saúde de VFX, ouviu um puxão de orelhas da ministra da Saúde e o Cavaleiro Andante ouviu o rumor que em Outubro poderá ser nomeada uma nova administração para tomar o seu lugar. Não é de estranhar, portanto, que o administrador hospitalar (ao centro na imagem) tenha sido visto várias vezes a conversar com o Patriarca de Lisboa durante a cerimónia. Resta saber se a pedir um milagre ou a absolvição de eventuais pecados....

